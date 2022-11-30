رسميًا.. ميسى أكثر لاعب يُمثل الأرجنتين فى مباريات كأس العالم

حقق ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، رقمًا قياسيًا بمشاركته مع منتخب الأرجنتين أمام بولندا، في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأصبح ميسي أكثر لاعب يُمثل منتخب الأرجنتين في عدد من المباريات ببطولة كأس العالم على مر التاريخ متفوقًا على دييجو أرماندو مارادونا.

ويُشارك ميسي في المباراة رقم 22 مع منتخب الأرجنتين في بطولات كأس العالم التي شارك بها، متجاوزًا مارادونا الذي شارك في 21 مباراة.

وتتبقى لـ ميسي 3 مباريات حتى يصبح أكثر لاعب يُشارك في بطولات كأس العالم، حيث يملك ذلك الرقم، لوثار ماتيوس، الذي شارك في 25 مباراة ببطولات المونديال.

تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022، فيقوده المهاجم روبرت ليفاندوفسكي

وجاء تشكيل بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.



خط الدفاع: جاكوب كيويور - كاميل جليك - بارتوش بيريزينسكي - ماتي كاش



خط الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي - كريستيان بيليك - بيتور زيلينسكي - جريجوري كريتشوفياك



خط الهجوم: كارول سويدرسكي - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد الثنائي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي في قلب الدفاع، ومشاركة جوليان ألفاريز كرأس حربة أمام ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جوليان ألفاريز.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب البولندي في الصدارة برصيد 4 نقاط.