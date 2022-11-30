الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن صناعة تكنولوجيا المعلومات اليوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتذليل العقبات من خلال توفير إطار تشريعي داعم لنمو الاستثمارات الأجنبية، وغيرها من التصريحات- خلال كلمته في توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية-، نرصدها خلال السطور التالية:

- الدولة تعمل على توفير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الرقمية ودعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة.

- الحكومة تتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

- يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو السماح بفتح  الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي له.

- الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه فقط عوضا عن 50 ألف جنيه.

- إطلاق برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وإشراف خبراء من الصناعة.

- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية.

- تتبني المنطقة آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها.

- توصيات المؤتمر الاقتصادي شملت توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية وزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية.

- من المتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو جيدة خلال الفترة القادمة.

- يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم القطاعات الحيوية الدافعة لهذا النمو.

- الحكومة تبنت رؤية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة يتم من خلالها تقديم حوافز وتسهيلات وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير إطار تشريعي داعم لنمو الاستثمارات الأجنبية.

- الحكومة حرصت على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدولة عملت على تدعيم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.

- تمت حوكمة البيئة الرقمية التي تسهم في تحقيق التوازن المطلوب في حماية خصوصية البيانات المطلوبة للمواطنين وتحفيز الشركات على الاستثمار.

- الدولة تعمل على الاستثمار في تطوير البينة التحتية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقري مصر ضمن المراحل الثلاث لمبادرة حياة كريمة.

- تم البدء في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لحدث التقنيات العالمية.

-هدفنا من توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية، توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات.

- أيضًا الحلول الإلكترونية وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المالية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية.

- نحن نعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه الصناعة في توفير فرص عمل للشباب.

- نثق في قدرات شبابنا الواعد بما يمتلكونه من مهارات تؤهلهم من أداء خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة.

الدولة تعمل على توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات صناعة تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولي

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وائل لطفي

المدن الجديدة

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