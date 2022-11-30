مهلة أخيرة لأصحاب مركبات التوك توك غير المرخصة بأسوان

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل أمام أصحاب عربات التوك توك التى لا تحمل لوحات معدنية مرخصة، وليس لها ملف بإدارة المرور حيث سيتم مصادرتها بشكل نهائى فى حالة عدم ترخيصها، إضافة إلى تفكيكها بالكامل وتحويلها إلى خردة تمهيداً لطرحها بالمزاد العلنى من خلال هيئة الخدمات الحكومية، مع منع المرخص منها من السير فى الشوارع والميادين الرئيسية، وإقتصار خطوط سيرها بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع بألوان وإستيكر محدد.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية المفاجئة لمحافظ أسوان بعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية بمدينة كوم أمبو، والتى رافقه خلالها اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، فيما إستدعى المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى.

وخلال الجولة شدد اللواء أشرف عطية على نقل جميع الورش الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية إلى خارج المدينة، مع تشميع وغلق المخالف منها وذلك لتفريغ المدينة من كافة أسباب التلوث والضوضاء لتخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بهذه المناطق، وأثناء تفقده لعدد من المحلات التجارية والسوبر ماركت، وأيضاً محلات اللحوم البيضاء من الدواجن والبيض.

وعقب استماعه لشكاوى المواطنين المتعلقة بالنظافة العامة والإشغالات وغيرها أكد أشرف عطية على ضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية بلجان مشتركة مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وهو الذى يتوازى مع الإسراع بإزالة 5 محلات صدر لها قرارات إزالة بشارع بور سعيد، مكلفاً شرطة المرافق والوحدة المحلية برفع الإشغالات، مع دراسة إنشاء سوق مجمع لها ضمن خطة تطوير المدينة، والتى شملت إنشاء عدد 2 مجمع لموقف السيرفيس والسويقات برؤوف والكفور غرب وشرق المدينة بتكلفة 47 مليون جنيه، وبطاقة تصل لنحو 500 سيارة سيرفيس و 230 محل تجارى، إضافة إلى منطقة خدمات بكل منهما.

فيما تفقد عطية آلية تقديم الخدمات البنكية للعملاء داخل أحد البنوك الوطنية للإطمئنان على الدور الحيوى فى دعم صغار المستثمرين والمشروعات المتوسطة والصغيرة لتحسين مستوى معيشة الأسر، وخاصة المشروعات الإنتاجية، والمشغولات اليدوية والحرف التراثية، علاوة على الإسراع بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد ميكروباص المينى فان بعربات التوك توك ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى النقل الداخلى.

فى ختام جولته، قام المحافظ بضبط أحد النباشين أثناء قيامه بإلقاء مخلفات فرز القمامة على جانب الطريق الزراعى أسوان / القاهرة، وإلزامه بجمعها ورفعها مرة أخرى، مع تحرير محضر له، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة الأرصفة فى هذا الموقع.