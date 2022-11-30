الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تتويج عميدة «صيدلة الأزهر» بجائزة التميز للمرأة على مستوى أفريقيا

تتويج عميدة كلية
تتويج عميدة كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بجائزة التميز

كرَّم المركز الدولي الإفريقي للدراسات البحثية بنيجيريا في مؤتمره العاشر، الذي عقد مؤخرا في لاجوس الدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميدة كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا، المدير التنفيذي للمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا؛ بجائزة التميز للمرأة على مستوى القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر السنوي للمركز بنيجيريا، والذي ناقش (دور المهاجرين الأفارقة في الأمن والسلام وتنمية القارة)، وهذه هي المرة الثانية التي تكرم فيها الدكتورة أماني الشريف خلال هذا العام؛ حيث حصلت في يونيو ٢٠٢٢م على جائزة (المرأة الأكثر إنجازا بمجال التعليم خلال جائحة كوفيد- ١٩) من مجلس المرأة الإفريقية، كما تم انتخابها من قبل ٤٢ دولة إفريقية في فبراير 2022م (نائبا لرئيس جامعة عموم إفريقيا)؛ لما تقدمه من دعم للدول الإفريقية في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الإفريقي وتنسيق العلاقات العلمية والأكاديمية مع المؤسسات الدولية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد اختارها ضمن الخبراء المراقبين في المنطقة الزرقاء في قمة المناخ التي عقدت مؤخرا في مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

تتويج عميدة كلية الصيدلة جامعة الازه القاهرة

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