الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة سداد المواطنين رسومًا مالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة

العمرة
العمرة

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل بشأن سداد المواطنين رسومًا مالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة. 

فإن حقيقة الأمر تتمثل فى أن قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، حدد قيمة الرسوم المنصوص عليها للدخول على البوابة وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وسيتم تحصيل الرسوم من الجهات المنظمة والمنفذة للحج فقط، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.

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حقيقة سداد المواطنين رسومًا مالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة

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