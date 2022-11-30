تفاصيل وشروط الحجز.. معلومات لا تعرفها عن مدينة المنصورة الجديدة

تستعد مدينة المنصورة الجديدة "عروس النيل الجديدة"، للافتتاح الرسمي غداً الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.

وتعتبر عروس النيل الجديدة، أول مدن الجيل الرابع في الدلتا، والتي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى

وعرضت فضائية "CBC"، تقريراً، يرصد البنية التحتية والتصميمات العالية لأول مدينة للجيل الرابع بقلب الدلتا، حيث من المخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 68000 نسمة.

وتنفرد المدينة بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى، حيث تحتوي على منطقة لوجيستية ومناطق صناعات تكنولوجية.

وتضم عروس النيل الجديدة كورنيش طوله نحو 15 كيلومترا، بجانب جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم بناء الجامعة على مساحة 197 فداناً وتضم ثماني كليات، بالإضافة إلى محطة محولات كهربائية ومحطة لتحلية المياه ومارينا لليخوت.

وتنفرد عروس النيل الجديدة بمدينة طبية تضم مستشفيات المنصورة الجديدة ووحدة طب الأسرة، بجانب الاهتمام بتكثيف الخدمات السياحية لاستيعاب الجذب السياحي المرتقب.



مساحة المرحلة الأولى تقترب من 2063 فدانًا

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى حوالي 2063 فداناً، حيث تمثل المرحلة الأولى من المدينة 40% من إجمالي المساحة الكلية، وتضم 58 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 1392 وحدة سكنية.

وتضم المرحلة الأولى 196 عمارة من مشروع سكن مصر بإجمالي 4704 وحدة، و11332 وحدة في مشروع جنة فضلاً عن 200 فيلا، حيث يبلغ إجمال الوحدات بالمدينة في المرحلة الأولى نحو 17 ألف وحدة.

وتتضمن المرحلة الأولى من عروس النيل الجديدة منطقة الفيلات وموقعها على بعد خطوات من شاطئ المدينة، ثم منطقة الأبراج السكنية وتقع ضمن نطاق مشروع زاهية بجانب كورنيش المدينة، واتخذت مشاريع الإسكان موقعاً مباشراً على الطريق الساحلي الدولي، وجيمع وحدات الإسكان المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق.

شروط الحجز في مدينة المنصورة الجديدة

ومن أبرز الشروط الواجب توافرها في من يتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة المنصورة الجديدة، ما يلي:-

1) أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

2) ألا يقل عمر الحاجز عن 21 عاما.

3) ألا يسبق للحاجز امتلاك أي وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي من قبل.

4) أولوية الحجز بشكل عام لأهالي المنصورة.

5) على الراغبين في الحجز ملء الاستمارة وتسليم صورة من البطاقة.

6) تسليم الشهادات المتاحة لإثبات الحالة الاجتماعية.

7) تسليم صور مفردات العمل والتأمين الاجتماعي.

8) تسليم بيان بالتأمينات والمعاش للأرملة.

9) سداد المقدم بأي فرع لبنك الإسكان والتعمير.

