إعلامى: فيوتشر يرفض عودة نيدفيد إلى الأهلى

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي فيوتشر رفض قطع إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي، وعودته إلى التتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال هشام، خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM " إن الأهلي حاول قطع إعارة اللاعب في يناير بعد طلب كولر، ولكن ناديه تمسك باستمراره حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "من المؤكد أن نيدفيد سوف يعود إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية إعارته، ولن يتم تجديد خروجه مرة أخرى".

وحاول الأهلي استعادة اللاعب في الصيف الماضي، إلا أنه رفض العودة إلى القلعة الحمراء.