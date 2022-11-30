الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تاريخ مواجهات الأرجنتين وبولندا قبل الموقعة المرتقبة في كأس العالم 2022

ميسي وليفاندوفسكي
ميسي وليفاندوفسكي

تنطلق، الأربعاء، القمة النارية بين منتخبي الأرجنتين وبولندا في بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بولندا على ملعب 974، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وتُقام مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022، في التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وبولندا قبل المواجهة المرتقبة في كأس العالم 2022

- تُعد هذه المواجهة هي رقم 12 التي يلتقي فيها المنتخبين في تاريخ المواجهات بينهما.

- التقى المنتخبان في 11 مباراة، حقق خلالهم منتخب الأرجنتين الفوز في 6 مباريات، مقابل ثلاث انتصارات لمنتخب بولندا، بينما تعادلا في مواجهتين.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو منتخب الأرجنتين 18 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 12 هدفًا من لاعبي بولندا.

- وفي نهائيات كأس العالم التقى المنتخبين في مباراتين، اقتسما فيها الفوز لكل منهما لقاء، في مونديال 1974 ومونديال 1978.

- وفي مباراتي كأس العالم، سجل لاعبو منتخب الأرجنتين 4 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 3 أهداف من لاعبي بولندا.

- لم يلتق المنتخبان في أي لقاء منذ المباراة الودية التي جمعتهما في عام 2011 عندما كان المنتخب الأرجنتيني يستعد لكأس كوبا أمريكا، وانتهت المباراة بفوز بولندا بنتيجة 2-1.

ليونيل ميسي VS روبرت ليفاندوفسكي

- تُعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها ميسي مباراة ضد منتخب بولندا.

- في المقابل، ستكون هذه المواجهة الثانية لروبرت ليفاندوفسكي ضد منتخب الأرجنتين، بعد المباراة الودية عام 2011.

- تُعد هذه المواجهة بمثابة بُشرى سارة لميسي وزملائه، حيث توّج منتخب الأرجنتين بأول لقب في عام 1978 على أرضه.

ليونيل ميسي VS روبرت ليفاندوفسكي

موقف المنتخبان من التأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022

يرغب منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، بغض النظر عن نتيجة مباراة السعودية والمكسيك.

كذلك التعادل سيكون في مصلحة الأرجنتين، ولكن بشرط هزيمة السعودية أمام المكسيك، وألا تكون الأفضلية في فارق الأهداف من نصيب المنتخب المكسيكي.

في المقابل، يأمل منتخب بولندا في الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، أو التعادل بشرط تعادل السعودية مع المكسيك أو خسارتها.

ويتصدر منتخب بولندا حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط، يليه منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على السعودية صاحبة المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط أيضًا، بينما تتذيّل المكسيك برصيد نقطة واحدة فقط.

الارجنتين بولندا كأس العالم 2022 ليونيل ميسى روبرت ليفاندوفسكي

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