«رياضة كفر الشيخ» تطلق دورة إنقاذ الغرقى لأعضاء الجوالة ومراكز الشباب

تطلق مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دورة إنقاذ الغرقى، لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب التابعة لها بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية" والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك وفق شروط محددة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

تتمثل الشروط المعلنة في أن يكون المتقدم للدورة يجيد السباحة إجادة تامة، تسديد رسم الإختبار المبدئي للسباحة واستمارة الاشتراك بمبلغ وقدره "50 جنيها" ولا يحق استرداد هذا المبلغ بعد السداد، تسديد رسم حضور الدورة والتدريب على مهارات الإنقاذ، بمبلغ "550 جنيها" لايسترد بعد السداد.

تحددت مدة حضور الدورة بخمسة أيام شاملة الاختبارات والتدريب، ويقوم المتقدم باستكمال استمارة الاشتراك للدورة ومرفق بها عدد 2 صورة شخصية و2 صورة بطاقة الرقم القومي، ويمنح من يجتاز الاختبار النهائي للدورة، شهادة وكارنية مزاولة مهنة الإنقاذ من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ويكون له الحق في توثيق الشهادة بالخارجية.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه سيتم تحديد موعد ومكان الدورة داخل المحافظة لاحقا عند اكتمال العدد المطلوب والتنسيق مع وزارة الشباب والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مصدراً تعليماته بأن يتم التواصل بين راغبى الالتحاق بالدورة التدريبية والمديرية كونها الجهة المنظمة مع منسق الجوالة بالمديرية عبر أرقام الهواتف المعلنة، للاشتراك وتحصيل الرسوم المقررة وتقديم الأوراق المطلوبة بمقر المديرية.

تقام الدورة التدريبية لإنقاذ الغرقى بشباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وإشراف تنفيذى صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب من تنفيذ عبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب، منسقى الجوالة بالمديرية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.