الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

3 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي

حجزت نوران جوهر وهانيا الحمامي ومازن هشام لاعبي وادى دجلة، تذكرة الصعود للدور الربع النهائي لبطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تحقيق انتصارات على المنافسين في المباريات التي لعبوها في الأدوار الأولى.

وتأهلت الدجلاويّة نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا على منافستها البريطانية جاسمن هوتن المصنفة الـ26 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5) (11-6) (9-11) (11-3) في مباراة استغرقت (48) دقيقة.

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وصعدت الدجلاوية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا للدور ربع النهائي وذلك بعد تغلبها على منافستها الماليزية أيفا أزمان المصنفة الـ33 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-4) (11-8) في مباراة استغرقت (27) دقيقة.

وفي منافسات الرجال، صعد لاعب وادى دجلة مازن هشام المصنف التاسع عالميًا إلى الربع النهائي وذلك بعد تغلبه على منافسه الإسباني ايكر باجريس المصنف الـ38 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (4-11) (11-8) (11-2) (11-5) في مباراة استغرقت (42) دقيقة.

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وانطلقت بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، يوم الإثنين 28 نوفمبر، وتستمر فعاليتها حتى 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة 10 لاعبين من أندية وادى دجلة، وتعد هذه البطولة إحدى البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 170 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ويشارك بها 96 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وتضم قائمة فريق وادى دجلة المشارك بالبطولة كلًا من مصطفي السرتي، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ومازن جمال، ونور أبو المكارم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، وناردين سامح.

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وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، إضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

البلاتين الصعود هانيا الحمامي هونج كونج على مستوى العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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