عضو لجنة القوى العاملة يكشف خريطة جلسات استماع مشروع قانون العمل الجديد

صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مستمرة فى عقد جلسات الاستماع لرأي الجهات المعنية للاستماع لرأيها وملاحظاتها فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل مؤكداً أن ذلك بهدف وضع قانون متكامل للعمل لتلاشي الثغرات والمشكلات السابقة فى القانون القديم بحيث يكون القانون الجديد ملم بجميع النواحي وأوضح للنقاط الخلافية.

وأوضح أحمد مهني، ان هناك جهات عديدة من المقرر دعوتها لحضور اجتماعات مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك لكي تستعرض كل جهة وجهة نظرها وتوجهاتها تجاه القانون، بحيث يشهد مشروع القانون مناقشة حقيقية، حيث إن مشروع قانون العمل الجديد جاء لمعالجة السلبيات الموجودة بالقانون الحالى، ولن يكون ذلك الا من خلال الاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية

ملامح قانون العمل الجديد.

وأوضح أحمد مهني، أن هناك شبه توافق كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، علي أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، كما أن القانون الجديد يرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.

وأكد مهني، أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في اقامة التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتعظيم آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ،وتحقيق المشروع سرعة الفصل في النزاعات العمالية ، ويواكب التقدم والتطور التكنولوجي ، كما أكد على أنه يجب أن يتوافق مشروع القانون مع قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأجانب.