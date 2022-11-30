ترتيب أندية المجموعة الثالثة فى دورى القسم الثانى قبل مباريات اليوم

أقيمت 57 مباراة في الأسابيع السبعة الأولى لمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني انتهت 32 مباراة منها بالفوز و25 مباراة بالتعادل.

المباريات التي انتهت بالفوز منها 10 مباريات بنتيجة 1- صفر و8 مباريات بنتيجة 2- صفر و7 مباريات بنتيجة 2-1 وانتهت ثلاث مباريات بالفوز 3 – صفر ومباراتان بالفوز 4-1 ومباراة واحدة بالفوز 3-2 ومباراة واحدة بنتيجة 5-1 .

أما المباريات التي انتهت بالتعادل منها 15 مباراة بالتعادل بدون أهداف و8 مباريات بنتيجة 1-1 ومباراتان بالتعادل 2-2.

ويتصدر كفر الشيخ قائمة أكثر فرق المجموعة الثالثة تحقيقا للإنتصارات حيث فاز 4 مرات يليه المنصورة ودكرنس وبلدية المحلة وأبوقير للأسمدة وفاز كل منهما ثلاث مرات بينما فشل فريقا المصري بالسلوم وبايونيرز في تحقيق أي فوز.

وتعتبر فرق سبورتنج والجمهورية شبين والحمام الأكثر تحقيقا للتعادل وتعادل كل منهم ثلاث مرات بينما حقق كل من كفر الشيخ وهلال مطروح تعادلا واحدا.

فريقان فقط لم يتذوقا طعم الهزيمة وهما المنصورة ودكرنس بينما تعرض هلال مطروح للهزيمة خمس مرات.

يتصدر فريق بلدية المحلة قائمة أقوى هجوم في المجموعة برصيد 13 هدفا يليه كفر الشيخ برصيد 10 أهداف ..وتصدر فريقا سبورنج ونبروه قائمة الأقوى دفاعا واهتزت شباك كل منهما مرتين.

وتصدر سبورتنج قائمة الأضعف هجوما وسجل هدفا واحدا بينما تصدر أبوقير للأسمدة قائمة الأضعف دفاعا ودخل مرماه 11 هدفا.

ترتيب فرق المجموعة الثالثة قبل مباريات اليوم