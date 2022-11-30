الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البنك الأهلى يواجه إنبى فى مباراة الخروج من النفق المظلم

البنك الأهي خسر أخر
البنك الأهي خسر أخر مبارياته أمام بيراميدز
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يستضيف البنك الأهلي فريق إنبي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الخامس للدوري الممتازء.

 

البنك الأهلي بقيادة خالد جلال يحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط من الفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام بيراميدز وسجل خمسة أهداف واهتزت شباكه 5 مرات ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات خاصة أن أى نتيجة سلبية قد تؤدي لرحيل الجهاز الفني بعد الأنباء التي ترددت حول نية الإدارة في الإطاحة بخالد جلال.

 

 خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمود الزنفلي وأحمد صبحي ومحمود الجزار وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأحمد توفيق وأسامة إبراهيم ومحمد فتحي وحمدي علاء ومحمود سيد ومحمد هلال وإسلام جابر ومحمود قاعود وموسي دياوارا ورزاق سيسيه وكريم بامبو وناصر منسي وأسامة فيصل .

 

وشهدت القائمة غياب أحمد ياسين للإيقاف ومحمد أبوجبل حارس المرمى وأحمد سعيد للإصابة.

 

في المقابل يحتل إنبي بقيادة أحمد كشري المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بالتعادل مع بيراميدز والزمالك والهزيمة أمام طلائع الجيش والمصري وسجل الفريق ثلاثة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ويسعى لاستغلال حالة الانعدام التي يمر بها البنك الأهلي لتحقيق فوزه الأول.

 

أحمد كشري استغل فترة توقف الدوري في تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا ومعالجة الأخطاء الدفاعية ويعتمد كشري على التونسي رفيق كابو والبوركيني إيريك تراوري في قيادة خط الهجوم وقد يستعين بأحمد أمين أوفا القادم من إيسترن كومباني والذي لم يشارك منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

 

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده عماد العقاد وأحمد عبد الغني ومعهم  مصطفى الشهدي حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو و عمر فتحي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي انبى أحمد كشري خالد جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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