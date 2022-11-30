الصين تطلق مركبة تحمل 3 رواد لاستكمال بناء محطتها الفضائية

أطلقت الصين، مساء الثلاثاء، صاروخا يحمل ثلاثة رواد فضاء لاستكمال بناء محطتها الفضائية الدائمة وتوسيعها لأقصى طاقتها.

وأطلقت وكالة الفضاء المأهولة الصينية سفينة الفضاء "شنتشو 15" في الساعة 23: 08 (15: 08 ت.غ) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش 2 إف"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وتحمل مركبة الفضاء على متنها ثلاثة رواد وهم: في جيون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية، وسيبقى أفراد الطاقم في المدار حوالي 6 أشهر.

وبعد دخولها المدار، ستلتحم السفينة "شنتشو 15" بطريقة سريعة وآلية بالمنفذ الأمامي للوحدة الأساسية لمحطة الفضاء "تيانخه".

وبعد ذلك ستُوسع محطة الفضاء الصينية إلى تكوينها الأكبر الذي يشمل ثلاث وحدات وثلاث سفن فضائية، ليصل وزنها الإجمالي إلى قرابة 100 طن، بحسب وسائل إعلام صينية.

وأثناء إقامتهم في المدار، سيقوم رواد فضاء المهمة "شنتشو-15" باستقبال سفينة الشحن الفضائي "تيانتشو-6" وسفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16"، كما سيقومون بتسليم العمل لأفراد طاقم السفينة "شنتشو-16"، وفق شبكة الصين الإخبارية المحلية.

ووفقا للخطة الموضوعة، فإن رواد فضاء "شنتشو-15" سيعودون إلى الأرض في مايو/ أيار العام القادم.

ويخطط أفراد طاقم "شنتشو-14" لإتمام مهمة تسليم العمل في المدار في غضون أسبوع، ومن ثم العودة إلى موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين.