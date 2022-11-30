الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمات حقوقية ألمانية: الحكومة لم تقم بما يكفى لمحاربة العنصرية

ألمانيا
ألمانيا
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قالت ثلاث منظمات حقوقية رائدة في ألمانيا، الثلاثاء، إن حكومة البلاد لم تقم بما يكفي تجاه محاربة العنصرية والتطرف اليميني في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مؤسسة أماديو أنطونيو، ومؤتمر منظمات المهاجرين (BKMO)، ومجموعة حقوق الإنسان (BMB).
وأكد البيان أن اليمين المتطرف وجماعاته تشكل "أكبر تهديد للديمقراطية والأمن في ألمانيا".
ودعت المنظمات الحقوقية، الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمنع الهجمات التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين واليهود والمسلمين.
وأوضحت أن "الأخطار التي تشكلها الدعاية اليمينية المتطرفة والعنف لم تتناقص، بل على العكس من ذلك زادت"، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة على ملاجئ اللاجئين مثال على ذلك.
وطالب البيان، الحكومة الألمانية بزيادة التعاون مع المنظمات الحقوقية غير الحكومية لوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة العنصرية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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منظمات حقوقية ألمانية: الحكومة لم تقم بما يكفى لمحاربة العنصرية

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