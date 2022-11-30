«الداخلية» تواصل توجيه ضربات قاضية للمتهمين بغسل الأموال

واصلت أجهزة الأمن بوزارة للداخلية جهودها المكبرة، لضبط مافيا غسيل الأموال في كافة المحافظات، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

10 ملايين جنيه في كفر الشيخ

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال علىالمواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وكذا عدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء "العقارات–سيارات"- تأسيس أنشطة تجارية)،بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10ملايين جنيه تقريباً).

جريمة غسل أموال في الإسكندرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس شركات ومشروعات تجارية - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه).

9 ملايين جنيه غسل أموال في دسوق

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامىفى مجال النصب على عدد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فى تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهماالإجرامىعن طريق (شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية- تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (9 ملايين جنيه تقريباً).