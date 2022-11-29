الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمريكا تقصى إيران وتنتظر الطواحين الهولندية فى ثمن نهائى المونديال

أمريكا
أمريكا
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تأهّل منتخب أمريكا لدور الـ16 لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، وذلك بفوزه الصعب على نظيره الإيراني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وشهد الشوط الأول سيطرة أمريكية مُطلقة لكن دون تهديد حقيقي على مرمى رضا بيرانفاند في أغلب الأوقات.

وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 33 عن طريق تيموثي وياه الذي تلقى تمريرة من زميله سارجينت، لكن تسديدة نجل رئيس ليبيريا علت مرمى منتخب إيران.

وتمكن كريستيان بوليسيتش من تسجيل الهدف الأول لأمريكا، من متابعة لرأسية زميله سيرجينو ديست، ليُسكن الكرة الشباك ببراعة في الدقيقة 38.

واضطر كارلوس كيروش لإجراء التغيير الأول لـ إيران بإخراج ميلاد محمدي وإشراك علي كريمي؛ بسبب الإصابة قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل تيموثي وياه هدفًا لـ أمريكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليتأخر إيران بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، انقلبت السيطرة تمامًا للإيرانيين، لكنهم عجزوا عن تهديد مرمى مات تيرنر حارس أمريكا، باستثناء في الدقيقة 64، عندما تلقى سامان قدوس تمريرة رائعة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة فوق المرمى.

وتحصل منتخب أمريكا على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها يونس موساه أعلى المرمى في الدقيقة 69.

منتخب إيران أهدر أخطر الفرص في الدقيقة 93، عندما تولى رامين رضائيان مهمة تنفيذ ركلة حرة من الجهة اليسرى، ليقابلها مرتضى بورعليجنجي بالرأس، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر لمرمى أمريكا.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أمريكا لـ 5 نقاط في المركز الثاني، ليضرب موعدًا مع هولندا في ثمن النهائي، فيما تجمد رصيد إيران عند 3 نقاط في المركز الثالث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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