الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الطاقة المتجددة» تكشف تفاصيل تأجيل مشروع محطة كوم امبو للطاقة الشمسية

المهندس إيهاب اسماعيل
المهندس إيهاب اسماعيل
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كشف المهندس ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تفاصيل  قرار مجلس الهيئة بإرجاء انشاء محطة الخلايا الشمسية في كوم أمبو بأسوان، نظرًا لارتفاع تكلفة إنشاء المحطة.

وأضاف أسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه جاري دراسة إمكانية تحويل المشروع للقطاع الخاص، مُشيرًا إلى أنه في حالة الموافقة سيتم طرحه أمام الشركات المصرية والعربية والعالمية خلال 2023.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن المشروع كان مخططًا الحصول على تمويل لتنفيذ المشروع من الصندوق العربى للإنماء الكويتي، حيث تبلغ قدرة المحطة 50 ميجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 55 مليون دولار.

غي سياق متصل، أعلن الدكتور ايهاب اسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن قيام 8 شركات بشراء كراسة الشروط الخاصة بمشروع إنشاء محطة خلايا شمسية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مُشيرًا إلى أن المحطة تعمل بقدرة 20 ميجاوات للمرة الأولي  وتعمل بنظام التخزين بالبطاريات على أن ترتبط بالشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن موعد غلق باب التقديم هو 23 يناير المقبل، على ان يتم البت وتحليل العروض وإعلان الشركة الفائزة قبل نهاية يونيو المقبل.

وحول تمويل المشروع، قال المصدر إن المشروع  يتم تمويله من الحكومة اليابانية عن طريق (الجايكا) بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 91 مليون دولار.

أبرمت مصر العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع أطراف إقليمية ودولية للاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، ونستعرض أبرزها فى هذا التقرير:

ووقع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادى و9 مطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

المهندس ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس ايهاب اسماعيل محطة الخلايا الشمسية الصندوق العربى للإنماء الكويتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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