الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

الوزير خلال اللقاء
الوزير خلال اللقاء
ads

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الثانية والعشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة (WTTC) المقامة في مدينة الرياض بالسعودية تحت عنوان "السفر لمستقبل أفضل" خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

شارك في حضور اللقاء يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، وذلك على هامش اجتماعات القمة الثانية والعشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC.

واستهل أحمد عيسى اللقاء بالترحيب بالسيد زوراب بولوليكاشفيلي، مؤكدًا حرصه على استمرار وتعزيز مزيد من التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تطوير قطاع السياحة المصري وتحقيق أهداف الوزارة نحو تنمية ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ةتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات من بينها بحث آليات التنسيق القائم بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ بعض المشروعات التنموية في مصر، وسبل تعزيز آوجه التعاون المستقبلية بين الوزارة والمنظمة.

وأشار الوزير إلى مقترح العمل على محور بناء القدرات كأحد محاور العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة سواء على مستوى منظومة العمل بالوزارة كرقيب وكمُنظم ومُحفز لصناعة السياحة وما تقوم به لتمكين القطاع الخاص أو على مستوى العاملين في القطاع السياحي، وذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي للوزارة بما يساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة وتوفير تجربة سياحية جيدة ومتميزة في مصر ودعم القطاع السياحي المصري ليحظى بالنمو والتطور.

من جانبه، أكد بولوليكاشفيلي حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر بصورة أكبر لتنمية قطاع السياحة المصري ورفع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.

WTTC السفر لمستقبل أفضل وزير السياحة والآثار وزير السياحة المحلس العالمس للسياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقي نائب لشركة شمال القاهرة للشبكات

مصرع زوجين وإصابة طفلتهما فى حادث مرورى بمركز بلبيس

«المترو»: المواطنون يساعدون الباعة الجائلين على التواجد داخل العربات

وزير السياحة والآثار يلتقي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية