الطاقة المتجددة: 8 شركات تقدمت للمشاركة فى إنشاء محطة الخلايا الشمسية بالغردقة

كشف الدكتور ايهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن قيام 8 شركات بشراء كراسة الشروط الخاصة بمشروع إنشاء محطة خلايا شمسية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مُشيرًا إلى أن المحطة تعمل بقدرة 20 ميجاوات للمرة الأولي وتعمل بنظام التخزين بالبطاريات على أن ترتبط بالشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن موعد غلق باب التقديم هو 23 يناير المقبل، على أن يتم البت وتحليل العروض وإعلان الشركة الفائزة قبل نهاية يونيو المقبل.

وحول تمويل المشروع، قال المصدر إن المشروع يتم تمويله من الحكومة اليابانية عن طريق (الجايكا) بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 91 مليون دولار.