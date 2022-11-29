الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة شقة فى عين شمس 4 أيام

حبس
حبس
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أمرت نيابة عين شمس بحبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة متبعا أسلوب "التسلق" بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل باكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، وقيامه بالتردد بصفة مستمرة على المجنى عليها ومشاهدته بمحل البلاغ فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من الشباك"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة سرقة مبلغ مالى سرقة شقة شرطة عين شمس قسم شرطة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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