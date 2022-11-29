الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواطنون يشيدون بمبادرة «حياة كريمة» فى الدقهلية: إنجازات لم يسبق لها مثيل

جريدة الدستور
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عرضت فضائية extra news تقريرًا لعدد من المواطنين يشيدون بمبادرة "حياة كريمة" في الدقهلية. 

وقال أحد المواطنين، إن الإنجازات التي حدثت في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، إنجازات لم يسبق لها مثيل في التاريخ المصري، سواء التاريخ القديم أو الحديث، لكنها حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في العهد المعاصر. 

وأوضح أن الإنجازات شملت 26 قرية، منها قرية الضهرية، وهي إنجازات في جميع المجالات الاقتصادية  بأنواعها الثلاثة، الزراعة والصناعة والتجارة، لافتًا إلى أنه بالنسبة للزراعة تم إنشاء المجمعات الزراعية، مثل المجمع الزراعي بكفر الترع القديم، وبالنسبة للتجارة، إنشاء سوق نموذجية في قرية الضهرية، أما بالنسبة للمجال الاجتماعي، فقد اهتمت مبادرة "حياة كريمة" بالمجال الاجتماعي وخاصة مبنى الشئون الاجتماعية بالضهرية.

كما اهتمت المبادرة أيضًا بالمجال الصحي، حيث تم بناء العديد من الوحدات الصحية والمراكز الصحية، ومنها أول مركز طبي على مستوى الجمهورية، وهو المركز الطبي بالضهرية وهو مركز للتأمين الشامل على مساحة تزيد 3 آلاف متر مربع، منها مساحة صافية للمبنى وهي 2500 متر مربع.

وبشأن المجال الرياضي تم إنشاء العديد من مراكز الشباب وتطويرها، منها مركزان في الضهرية للشباب.

وبالنسبة للبنية التحتية اهتمت مبادرة حياة كريمة بالبنية التحتية بمجالاتها الخمسة الموجودة في باطن الأرض، من صرف صحي ومياه وغاز طبيعي وخطوط كهرباء، لتظهر المدن أو القرى المصرية في ثوبها الجديد، وهو ثوب "حياة كريمة" لكل مصري وكل مصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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