مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى مصر 30-11-2022
يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواقيت الصلاة اليوم في مصر والتي يكثر البحث عنها بشكل دائم من المصلين لأداء فريضة يومهم في موعدها دون تأخر.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر 30-11-2022
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في القاهرة
صلاة الفجْر 5:00 ص
الشروق 6:32 ص
صلاة الظهر 11:43 ص
صلاة العصر 2:36 م
صلاة المغرب 4:55 م
صلاة العشاء 6:17 م
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 الأسكندرية
صلاة الفجر 5:07 ص
الشروق 6:39 ص
صلاة الظهر 11:49 ص
صلاة العصر 2:39 م
صلاة المغرب 4:58 م
صلاة العشاء 6:21 م
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 الجيزة
صلاة الفجر 5:02 ص
الشروق 6:34 ص
صلاة الظهر 11:45 ص
صلاة العصر 2:36 م
صلاة المغرب 4:56 م
صلاة العشاء 6:18 م
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في اسيوط
صلاة الفجر 4:59 ص
الشروق 6:28 ص
صلاة الظهر 11:45 ص
صلاة العصر 2:42 م
صلاة المغرب 5:02 م
صلاة العشاء 6:22 م
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 أسوان
صلاة الفجر 5:22 ص
الشروق 6:49 ص
صلاة الظهر 12:13 م
صلاة العصر 3:16 م
صلاة المغرب 5:36 م
صلاة العشاء 6:54 م
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في سوهاج
صلاة الفجر 4:54 ص
الشروق 6:23 ص
صلاة الظهْر 11:41 ص
صلاة العصر 2:40 م
صلاة المغرب 5:00 م
صلاة العشاء 6:19 م