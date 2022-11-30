الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى مصر 30-11-2022

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022
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يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواقيت الصلاة اليوم في مصر والتي يكثر البحث عنها بشكل دائم من المصلين لأداء فريضة يومهم في موعدها دون تأخر.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر 30-11-2022
 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في القاهرة

صلاة الفجْر 5:00 ص

الشروق 6:32 ص

صلاة الظهر 11:43 ص

صلاة العصر 2:36 م

صلاة المغرب 4:55 م

صلاة العشاء 6:17 م
 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 الأسكندرية

صلاة الفجر 5:07 ص

الشروق 6:39 ص

صلاة الظهر 11:49 ص

صلاة العصر 2:39 م

صلاة المغرب 4:58 م

صلاة العشاء 6:21 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 الجيزة

صلاة الفجر 5:02 ص

الشروق 6:34 ص

صلاة الظهر 11:45 ص

صلاة العصر 2:36 م

صلاة المغرب 4:56 م

صلاة العشاء 6:18 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في اسيوط

صلاة الفجر 4:59 ص

الشروق 6:28 ص

صلاة الظهر 11:45 ص

صلاة العصر 2:42 م

صلاة المغرب 5:02 م

صلاة العشاء 6:22 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 أسوان

صلاة الفجر 5:22 ص

الشروق 6:49 ص

صلاة الظهر 12:13 م

صلاة العصر 3:16 م

صلاة المغرب 5:36 م

صلاة العشاء 6:54 م
 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  30-11-2022  في سوهاج

صلاة الفجر 4:54 ص

الشروق 6:23 ص

صلاة الظهْر 11:41 ص

صلاة العصر 2:40 م

صلاة المغرب 5:00 م

صلاة العشاء 6:19 م

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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