مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى مصر 30-11-2022

يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواقيت الصلاة اليوم في مصر والتي يكثر البحث عنها بشكل دائم من المصلين لأداء فريضة يومهم في موعدها دون تأخر.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر 30-11-2022



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في القاهرة

صلاة الفجْر 5:00 ص

الشروق 6:32 ص

صلاة الظهر 11:43 ص

صلاة العصر 2:36 م

صلاة المغرب 4:55 م

صلاة العشاء 6:17 م



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 الأسكندرية

صلاة الفجر 5:07 ص

الشروق 6:39 ص

صلاة الظهر 11:49 ص

صلاة العصر 2:39 م

صلاة المغرب 4:58 م

صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 الجيزة

صلاة الفجر 5:02 ص

الشروق 6:34 ص

صلاة الظهر 11:45 ص

صلاة العصر 2:36 م

صلاة المغرب 4:56 م

صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في اسيوط

صلاة الفجر 4:59 ص

الشروق 6:28 ص

صلاة الظهر 11:45 ص

صلاة العصر 2:42 م

صلاة المغرب 5:02 م

صلاة العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 أسوان

صلاة الفجر 5:22 ص

الشروق 6:49 ص

صلاة الظهر 12:13 م

صلاة العصر 3:16 م

صلاة المغرب 5:36 م

صلاة العشاء 6:54 م



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في سوهاج

صلاة الفجر 4:54 ص

الشروق 6:23 ص

صلاة الظهْر 11:41 ص

صلاة العصر 2:40 م

صلاة المغرب 5:00 م

صلاة العشاء 6:19 م