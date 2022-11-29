قنصل مصر العام لدى مونتريال يلتقي رموز الجالية في "تورونتو" و"ميسيساجا"

أجرى السفير محمد فخري، قنصل مصر العام لدى مونتريال، بزيارة إلى مدينتي ميسيساجا وتورونتو في مقاطعة اونتاريو بكندا، وشهدت الزيارة عدة أنشطة بهدف تعزيز التواصل مع الجالية المصرية، وذلك في مستهل توليه للمنصب الجديد بمونتريال مطلع نوفمبر الجاري.

وزار القنصل العام المركز القبطي الكندي بمدينة ميسيساجا والتقى مع عدد من الأباء الكهنة على رأسهم القمص انجيلوس سعد، راعي الكنيسة القبطية الأورذوكسية "العذراء مريم والأنبا إثناسيوس".

والتقى القنصل المصري مع النائب شريف سبعاوي، عضو برلمان مقاطعة اونتاريو، بحضور بعض رموز الجالية، كما التقى أيضا خلال الزيارة بممثلي "نادي النيل المصري"، وهي من أبرز الجمعيات المصرية في كندا.

على صعيد متصل، شارك القنصل العام، في حضور السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، في الإحتفال الذي أقامه كهنة إيبارشية الكنيسة القبطية الأورذوكسية في تورونتو للترحيب الرسمي بالأنبا أرشيليدس أسقفاً عاماً لإيبارشية تورونتو.

وبحث القنصل العام محمد فخري، بوجه عام، خلال لقاءاته عدداً من الموضوعات القنصلية وسبل دعم التواصل بين القنصلية العامة المصرية في مونتريال وأبناء الجالية في مدينتي ميسيساجا وتورونتو.