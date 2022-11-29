الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» توضح أسباب السحب التي تغطي سماء الجمهورية دون أمطار

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شهدت معظم أنحاء البلاد-  خلال اليومين الماضيين- غطاء سحابي كثيف يبدي السماء وكأنها ستمطر ولكن هذا لا يحدث فعليا، لذا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن هذه السحب التي تغطي سماء الجمهورية دون أمطار، وكيف تكونت وتأثيرها على البلاد.

 

وقالت الهيئة، إنَّ هذا نوع من أنواع السحب العالية أو المرتفعة؛ وهذه السحب لا تتكون محليا بل عادة ما تكون منقولة من الأماكن الاستوائية إلى العروض الأعلى. 

وتابعت في بيان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تكون هذه السحب عندما ينخفض الضغط بشكل كبير في طبقات الجو العليا عند العروض الوسطي (خط عرض 60) ويمتد جنوبا ليصل إلى خطوط العرض الأقل، وبالتالي يؤدي هذا الانخفاض في الضغط إلى تتطاير قمم السحب العملاقة عند خط الاستواء وتنتقل إلى العروض الأعلى مصاحبة لتيار نفاث ويعمل على ضخ هذه الرطوبة المدارية إلى العروض الأعلى وهذا ما يؤثر فعليا على الجمهورية من سحب عالية وتظهر بهذا الشكل».

وأضافت: «بسبب ارتفاعها الذي يصل قاعدته إلى أكثر من 5كم تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتكون القطرات مجمدة وعبارة عن بلورات ثلج، ويسمي هذا الشريط من السحاب بأنهار الغلاف الجوي (Atmospheric rivers) ويمكن أن تمطر هذه السحب إذا كانت الرطوبة السطحية كبيرة وتعمل على تطورها».

 

واختتمت: «وتحدث كل الظواهر الضوئية تقريبًا في وجود هذا النوع من السحاب بسبب انعكاسات الضوء من الشمس أو القمر التي تسقط على بلورات الثلج وتتكون الهالة حول القمر أو الشمس».

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

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