منفذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة داخل قرى الإسماعيلية

تعاون قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية «كلنا واحد» مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقاموا بتنظيم قوافل طبية وإنسانية تجوب القرى النائية والأكثر فقرًا داخل محافظة الإسماعيلية وقاموا بتوفير المساعدات غذائية ووقعت الكشف الطبى على عدد من سكان القرى، بجانب توفير العلاج اللازم بشكل دوري بالمجان للمرضي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا داخل المحافظة ، ولاقت المبادرة قبولًا واستحسانًا من جموع المواطنين بعدما وفرت لهم الكثير من الخدمات التى كانت بمثابة حلم لهم وأشادوا بجهود الوزارة فى هذا الشأن .

منفذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة جدًا

فى ذلك السياق ذكرت إسراء أحمد، من محافظة الإسماعيلية، أن سكان القرى داخل المحافظة كانوا يعانون ندرة المساعدات، ويضطرون لقطع مسافات طويلة بحثًا عن المواد الغذائية أو الخدمات العلاجية، وكان ذلك يشكل عبء كبير على سكان تلك القرى .

وأضافت أن مبادرة «حياة كريمة» بالتعاون مع مبادرة «كلنا واحد» وصلت إلى تلك القرى ورفعت الأعباء عن كاهل المواطنين، بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة، وتضمنت المبادرة توزيع مواد غذائية على جميع الأهالى وتوفير منافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ليستفيد منها جميع السكان.

وأوضحت: «المبادرة وفرت منفذ بيع للمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة جدًا تناسب الجميع، إلى جانب توزيع كراتين من المواد الغذائية على الأسر الفقيرة توجد بها أصناف عديدة تكفى أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر، كما انهم يقدمون تلك الكراتين بشكل مستمر لتلك الأسر بالمجان».

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لجميع القائمين على المبادرة بعدما قدموا المساعدات لسكان القرى النائية داخل المحافظة ، كما وجهت الشكر للرئيس السيسى صاحب الفضل الأول فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا داخل جميع محافظات الجمهورية.