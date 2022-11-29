عملاً بمبادرة «المتحدة».. أطعمة صحية تساعدك على التعافي من الإدمان

عادات الأكل الصحية مهمة للجميع، ولكن أكثر من ذلك بالنسبة لأولئك الذين يتعافون من الإدمان، حيث تسير التغذية والتعافي من الإدمان جنبًا إلى جنب، وأحد أسباب أهمية عادات الأكل الصحية للشفاء هو أنها تساعد الجسم على التخلص من السموم والبدء في إصلاح الضرر الناجم عن الإدمان.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان، نوضح لكم بعض الأطعمة التي تساعد على التعافي من الإدمان كما قدمها موقع midwestcenteryoungsto.

ـ العلاقة بين الغذاء والتعافي

يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن جزءًا من أجزاء عديدة من التعافي من الإدمان، والأطعمة الكاملة ضرورية للتعافي، وأي فاكهة أو خضروات أو بروتين أو حبوب أو منتجات ألبان لم تتم معالجتها أو تعديلها تعتبر طعامًا كاملاً.

هناك أيضًا العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة أثناء التعافي:

ـ التيروزين

التيروزين هو حمض أميني مرتبط بالدوبامين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن المتعة، ومن خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التيروزين، يمكنك مكافحة مستويات الطاقة المنخفضة المرتبطة بالمراحل الأولى من التعافي من الإدمان، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التيروزين:

موز

بذور زهرة عباد الشمس

فول الصويا

لحم بقر

حمَل

كل الحبوب

الجبن

ـ الجلوتامين

الجلوتامين هو حمض أميني آخر معروف بمساعدة التعافي من الإدمان من خلال الدعم المناعي والفوائد المضادة للأكسدة، وفي التعافي المبكر، قد تزداد الرغبة الشديدة في تناول السكر، وهو ما يمثل مشكلة لأن استهلاك السكر مرتبط بالقلق والاكتئاب والالتهابات، تشمل المصادر الجيدة لـ الجلوتامين ما يلي:

البنجر

الجزر

الكرفس

البابايا

الأطعمة الغنية بالبروتين

ـ التغذية والتعافي من الإدمان: أفضل الأطعمة للتعافي

الآن بعد أن أصبحت مراكز العلاج أكثر وعيًا بالعلاقة بين التغذية وإعادة التأهيل، ستجد أنه من المحتمل أن يتم تضمين العلاج الغذائي في خطة العلاج الخاصة بك، وقد يتكون النظام الغذائي المخطط بعناية في مركز علاج الإدمان من الأطعمة التالية لدعم شفائك:

ـ الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم وأوميجا 3، إنها مفيدة للشفاء لأنها تعزز صحة الرئة، ومن المهم التفكير في تعافي الرئتين لأنه غالبًا ما تكون هناك مشاكل في الرئة ناتجة عن التدخين أو النفخ أو قلة التمارين الرياضية، ومن خلال تحسين وظائف الرئة، يتحسن التنفس وتدفق الدم أيضًا، ومن أمثلة الخضر الورقية: الكرنب والسبانخ

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تستفيد مضادات الأكسدة من الانتعاش، لأنها تساعد على تقوية المناعة وإزالة السموم من الكبد، والذي بدوره يعتبر المسئول عن إزالة السموم من المواد الكيميائية الضارة والجذور الحرة/ وتشمل الآثار الجانبية لسوء أداء الكبد الصداع، ورائحة الفم الكريهة، والحساسية، ومشاكل الجلد، والتعب، وزيادة الوزن، تشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الكبد ما يلي:

البصل

البروكلي

القرنبيط

الكرنب

جذور الشمندر

الخوخ

التوت

الحمضيات

ـ الفلافونويد والدهون الصحية

يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد للشفاء من الإدمان لأنها تساعد في علاج الضعف الإدراكي، وللإدمان تأثير سلبي على الصحة الإدراكية، بدءًا من فقدان الذاكرة إلى عدم القدرة على أداء المهارات، ومع ذلك، يمكن استعادة الوظيفة المعرفية بالأطعمة الغنية بالفلافونويد والدهون الصحية، ويمكنك العثور على مركبات الفلافونويد في الشاي الأخضر والكاكاو والحمضيات، وبعض الدهون الصحية الرائعة للتعافي هي:

الأفوكادو

عين الجمل

زيت الزيتون

بذور زهرة عباد الشمس

سمك السالمون

ـ الأطعمة المعززة للطاقة

يمكن أن يؤدي التعافي من الإدمان إلى نقص الطاقة، مما يؤدي إلى مشاكل النوم والتوتر وزيادة الوزن، وتتضمن بعض المصادر الجيدة للطاقة للتعافي ما يلي:

العسل

كل الحبوب

خضار ورقية

الماء

الماء ضروري لجميع وظائف الجسم والصحة العامة، ومع ذلك، فإن تناول الماء أثناء التعافي مهم لأنه يساعد على طرد السموم من الكلى.