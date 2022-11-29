الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين فى «كفن عين شمس»

جريدة الدستور
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكمها على 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»؛ لاتهامهم بإجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس. 

وتضمن الحكم السجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول إلى المتهم الثالث، ومن المتهم الرابع للسادس بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم السابع إلى الثاني عشر بالسجن سنتين، وعلى باقي المتهمين بالبراءة.

ووصل المتهمون جميعًا إلى محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية؛ لسماع الحكم حضوريًا.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين من ذويهم، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِين بمركب نيلى يملكه المجني عليهم الثلاثة، وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة.

منطقة عين شمس تقديم الكفن حكم محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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