المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين فى «كفن عين شمس»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكمها على 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»؛ لاتهامهم بإجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس.

وتضمن الحكم السجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول إلى المتهم الثالث، ومن المتهم الرابع للسادس بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم السابع إلى الثاني عشر بالسجن سنتين، وعلى باقي المتهمين بالبراءة.

ووصل المتهمون جميعًا إلى محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية؛ لسماع الحكم حضوريًا.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين من ذويهم، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِين بمركب نيلى يملكه المجني عليهم الثلاثة، وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة.