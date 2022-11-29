جامعة بني سويف تكرم الفريق الفائز بمشروع بحثي بـ1.9 مليون جنيه

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، الفريق العلمي بكلية علوم الأرض الفائز بتمويل مشروع بحثى من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF التابعة لوزارة التعليم العالي، بقيمة 1.9 مليون جنيه يستهدف تقليل تأثير التغيرات المناخية علي البيئة.

وأوضح الدكتور منصور حسن - في بيان اليوم الثلاثاء- أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية للتمويل الأخضر، وبالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، لافتاً إلى أن المشروع بعنوان " نحو نظام متكامل لمعالجه مياه الصرف الزراعي واستخدامها في المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الزراعي" ويستهدف تقليل تأثير التغيرات المناخية علي البيئة من خلال التخلص الكامل من كافة المواد العضوية والمبيدات ومتبقيات الأسمدة وتحليتها لتتوافق مع القوانين المنظمة لإعادة استخدام المياه بدرجاتها المختلفة حتى يتحقق استدامة مصادر المياه غير التقليدية والتخلص الآمن من مخلفات محطات التحلية من ناحيه أخرى.

وأشار إلى أن المشروع سوف يتم تجريبه ببعض المحطات،موضحا أن تمويل المشروع الفائز بالكلية جاء ضمن 24 مشروعا بحثيا مولتها الهيئة في إطار خطتها التنفيذية للتكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، فوز معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بالجامعة بالمشروع التدريبي الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي" UNIDO" بقيمة إجمالية 39 ألفا و440 دولارا.

وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح - أن المشروع يستهدف تدريب 50 فتاة من الخريجات الجامعيات على الاستشارات في الممارسات الزراعية والإنتاجية الجيدة في مجال النباتات الطبية والعطرية لتحقيق زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص في مصر، وتسخير إمكاناتها الكاملة باعتبارهم رائدات أعمال وموظفات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني في هذا المجال الواعد في إطار رؤية الدولة المصرية 2030.

من جهته، أشار عميد المعهد الدكتور ممتاز حجاب إلى أن التقدم للحصول على هذا المشروع التدريبي جاء بعد اجتياز العديد من المعايير التقييمية التنافسية، ومن ثم جاءت الموافقة بتمويل المشروع، لافتاً إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي UNIDO تعد جهة رسمية واعتبارية وتعمل في مصر من خلال اتفاقية إطارية بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الوزراء.

وعلى صعيد متصل - كرم مجلس جامعة بني سويف اليوم، 21 باحثا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تم إدراجهم ضمن أفضل علماء العالم، وذلك طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالمياً لعام 2021.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للعلماء الفائزين، مشيدا بالإنجاز العلمي الهائل الذي حققه أبناء الجامعة للعام الثاني على التوالي والذي سيعمل على تقدم الجامعة بالتصنيفات الدولية، موجهاً التهنئة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين لحصولهم على هذا الإنجاز الذي يعكس مدى الجهد المبذول في الفترة الأخيرة بمجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية.