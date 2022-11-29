الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بحفل موسيقى.. موعد عودة الفنانة أنغام للنشاط الفنى مجددًا

أنغام
أنغام
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تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل جماهيري، على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي، وذلك يوم 3 من  فبراير 2023، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وكانت الجهة المنظمة للحفل أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بموعد حفل أنغام، حيث كتبت منشورًا جاء فيه، "لقاؤكم يتجدد مع أنغام، بإحساسها المرهف وصوتها العذب، في حفل جديد على مسرح الماركيي في كايرو فستيفال سيتي، استكمالا لحفلات Non-Stop Music، يوم 3 فبراير 2023".

يجدر الإشارة إلى أن كلمات البحث حول آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مما دفع النجمة أنغام للحديث مع طبيبها المعالج الخاص الدكتور أكرم العدوي، وطلبها منه الحديث عن حقيقة حالتها الصحية، ومدى التحسن، حتى لا يسمح بانتشار الشائعات حول المرض، كما أثير في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.

- موعد خروج أنغام من المستشفى

وفي بيان إعلامي له، قال الدكتور أكرم العدوي إن النجمة أنغام خلال الفترة الماضية كانت تعاني صحيًا من بعض الاضطرابات التي أدت لآلام في البطن ونزيف دموي مما استلزم دخولها المستشفى، وتابع أنها خضعت مؤخرا لبعض الفحوصات والموجات فوق الصوتية، وأظهرت الفحوصات الطبية بها وجود أورام في الجهاز التناسلي، وأنه على الفور تقرر إجراء عملية لاستئصال الأورام واستئصال الرحم، وشهدت العملية نجاحا طبيا كبيرا ولا صحة لوجود أخطاء طبية ولا غيره من الشائعات.

وأكد طبيب النجمة أنغام في تصريحاته أن ما حدث، تم بعد ما يقرب من 3 أيام من الجراحة بسبب الإجهاد وتكرار العمليات الجراحية لها خلال الفترة الماضية، وأنه لا صحة لوجود أورام سرطانية أو خطورة أو غيرها، وأن حالتها الحالية أصبحت جيدة وأصبح مصرحا لها بالعودة للمنزل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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