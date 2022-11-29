ضبط مسجل خطر يروج مواد مخدرة في المطرية

ضبطت مباحث القاهرة، اليوم، مسجل خطر يروج مواد مخدرة في منطقة المطرية، حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته «سلاح ناري، كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو - هاتف محمول».



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الأيس، 2 سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتفان محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالوقائع، والعرض على النيابة للتحقيق.