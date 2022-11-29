الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة.

كانت وجهت النيابة العامة، للمتهم بالقضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

النيابة العامة التحقيقات قنوات فضائية جماعة إرهابية أخبار كاذبة

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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