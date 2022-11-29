لجنة الأعلاف: الاتفاق على الإفراج عن أكثر من مليون طن من الذرة والصويا شهريًا

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعضو لجنة الإفراج عن الأعلاف، أن اللجنة اتفقت على قيام الحكومة باستيراد 700 ألف طن ذرة و380 ألف طن فول صويا خلال شهر، وتفعيل الإفراجات التي تقدم للبنوك من صناع الدواجن، حيث يوجد في الموانئ 2،7 مليون طن فول صويا.

وقال "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن اتحاد الدواجن يقدم إخطارًا عن الشركات التي تلتزم بالبيع بأسعار مخفضة، حيث ستكون لها الأولوية في الإفراجات، كما سيقوم البنك المركزي بإخطار الشركات المفرج عنها في الموانئ ودعوتها للاجتماع لتحديد آلية البيع وكذلك إخطار حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس النواب بأسماء الشركات التي تم الإفراج عنها، وإلزامهم بالبيع لمزارع الإنتاج الحيواني والداجني وليس التجار.

وأشار "الزيني" إلى أن اتحاد الدواجن سيتقدم باقتراح سعر استرشادي لطن فول الصويا مع زيادة الرقابة على الأسواق وقيام جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق، لافتًا إلى أنه تم رفع مذكرة من لجنة متابعة الإفراجات عن الأعلاف الى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ ما اتفقت عليه اللجنة وتفعيل البنود التي اتفقت عليها خلال اجتماعها الأحد الماضي.

وأضاف عضو لجنة إفراجات الأعلاف أنه تم الاتفاق على قيام الأجهزة الرقابية بممارسة عملها فى فرض رقابة صارمة على الشركات المستوردة لخامات الأعلاف من حيث توزيع الكميات على مصانع الأعلاف وأيضًا الرقابة على أسعار الذرة الصفراء والصويا.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيجتمع خلال ساعات مع أصحاب الشركات فى عدد من قطاعات صناعة الدواجن لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات وتفعيل الرقابة على جميع مدخلات الإنتاج الداجنى.

وأضاف المصدر أن الوزارة تولى أهمية لهذا الملف خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع أسعار الخامات والأعلاف، مشيرًا إلى أن خامات الأعلاف ترتبط بإنتاج الزيوت النباتية التى ارتفعت أسعارها أيضًا.