الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الإسكندرية: 6 فرق طبية للانتشار السريع لمواجهة الكوارث

فرق الانتشار السريع
فرق الانتشار السريع
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن إعداد 6 فرق للانتشار السريع في مواجهة الكوارث تتمركز في المستشفيات: رأس التين والعامرية والجمهورية، وأبوقير وبرج العرب.

وقالت أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن كل فريق يتكون من 6 أفراد من بينهم 4 أطباء فى تخصصات جراحة عامة أو متخصصة وجراحة عظام وباطنة أو أطفال وعناية مركزة وطوارئ مع 2 من التمريض.

وأوضحت "طهيو"، أن الغرض من هذه الفرق هو توفير العناية الطبية عن طريق تأسيس محطة طبية متقدمة في أقرب موقع آمن ملائم من الكارثة للبدء فى عمليات الفرز الأولى والإنعاش والمساعدة في نقل المصابين للمستشفيات حسب الأولوية الطبية ورفع المعلومات إلى القيادات الصحية في حالة الأزمات.

من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيلة مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي، إن الفرق الستة أصبحت حاليًا على أتم استعداد للتدخل الفورى فى حالات الأزمات والكوارث لا قدر الله، كما تم إجراء مناورتين يوم السبت الماضى بغرض اختبار استعداد تلك الفرق وقدرتها على التدخل السريع.

وأوضحت أن المناورة الأولى لسيناريو انهيار بأحد المباني القديمة بمنطقة غرب الطبية بعدد مصابين متوقع فوق 15 مصابًا، وتم استدعاء فريق الانتشار السريع والاستجابة الفورية لمكان الحادث من مستشفى الجمهورية العام، والمناورة الثانية عبارة عن سيناريو لحدث تصادم بين سيارتى ميكروباص بمنطقة العامرية بعدد مصابين متوقع فوق الـ20 مصابًا، وتم استدعاء فريق الانتشار السريع والاستجابة الفورية لمكان الحدث من مستشفى العامرية العام.

كما أشارت "السيد"، إلى اجتماع تم عقده قبل ذلك بثلاثة أيام بقاعة مستشفى الحميات، ضم كلًا من وكيلى المديرية وقياداتها ومديري المستشفيات ومديري عموم المناطق، للتأكيد على دور فرق الانتشار السريع والاستجابة الفورية.

مديرية الشؤون الصحية 6 فرق للانتشار السريع مواجهة الكوارث حاله الازمات دور فرق الإنتشار السريع

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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