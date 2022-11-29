الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الغربية تواصل الحملات لتطبيق مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة

غلق وتشميع
غلق وتشميع
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أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، بقيادة مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم إغلاق 8 محال و11 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ13 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشارت «صالح»، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات والمطاعم والورش.

كما قال اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم إغلاق 13 محلًا و14 ورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ12 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار «الجرواني»، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم و الورش.

في حين، قال اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة قطور بالغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 8 مقاهٍ وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 16 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا  إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات والمخالفين للإجراءات الاحترازية.

بينما قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 88 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

محافظة الغربية تواصل الحملات لتطبيق مواعيد الغلق وترشيد إستهلاك الطاقة استهلاك الطاقة استهلاك الكهرباء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المحال التجارية المحلة الكبري الوحدة المحلية لمركز ومدينة رئيس مركز ومدينة قطور رئيس مركز ومدينة السنطة رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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