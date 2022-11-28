«التنظيم والإدارة» توافق على نقل موظفين لـ150 جهة حكومية

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 150 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وشملت قرارات النقل العاملين بوزارات "السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، والمالية، والطيران المدنى، والموارد المائية والرى، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف والمديريات التابعة لها، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، ومصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مصلحة الرى، المجلس القومى للشباب، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، الأزهر الشريف، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للتأمين الصحى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

وعلى مستوى المحافظات، شملت القرارات أيضًا مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بقنا، مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، مديرية الشئون الصحية بأسوان، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الإسكان والمرافق ببنى سويف، مديرية التربية والتعليم بالغربية، مديرية الشئون الصحية بالأقصر، مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مديرية الشئون الصحية بالغربية، مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، مديرية الشئون الصحية بالسويس، مديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف، مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، مديرية الزراعة بالدقهلية، مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية القوى العاملة والهجرة بقنا، مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية، مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، مديرية التربية والتعليم بمطروح، مديرية التربية والتعليم بدمياط، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، مديرية الزراعة بالمنوفية، مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.