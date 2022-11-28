الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

داخل حذاء.. إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية بجمرك السلوم

الضبطية
الضبطية
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناءً على إخبارية مقدمة من الرائد حسين أبويوسف ضابط مباحث السلوم ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد سلطان مدير إدارة مكافحة تهريب مفادها اعتزام المدعو أ .ب. س مصري الجنسية.

وقام محمد إبراهيم مدير الجمرك بتشكيل لجنة ترقب وصول المشتبه فيه، وتفتيش أمتعته من أحمد حسن وعبدالسلام محمد سعد مأمورى الحركة ومحمد بدر مفتش مكافحة تهريب وعبدالواحد حسن مدير حركة الوارد، بحضور مقدمى الإخبارية وعماد محمود عبدالفتاح مأمور التعريفة ومحمد شحاتة أحمد رئيس الإجراءات.

فور وصوله تم تفتيش الأمتعة الشخصية فلم يتم العثور على شيء وبظهور علامات الارتباك عليه تم تفتيشه ذاتيا فى بالمكان المخصص لذلك، فتبين وجود عدد من المشغولات الذهبية أسفل فرش الحذاء الذي ينتعله بوزن 1 كيلو و37 جم تقريباـ حيث بلغت القيمة المضبوطات 1 مليون و451 ألفا و800 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 737 ألفا و514 جنيهًا.

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 157 لسنة 2022 وحرره عيد زهران الشئون القانونية، وتم إحالة المتهم إلي النيابة العامة لعجزه عن التصالح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

أحمد سلطان الإدارة العامة الاستيراد والتصدير إله الإدارة العامة ل الاستيراد الأم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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