الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«موسى» عن قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية: تحقق مبدأ تكافؤ الفرص

أحمد موسى
أحمد موسى
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عرض الإعلامي أحمد موسى، جزءًا من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، عن نظام امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيدًا بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر مؤكدًا أن هذه القرارات من أجل اطمئنان الأسر.

الوزير ناقص يقول اسئلة الامتحان

وأضاف خلل حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “كان ناقص وزير التربية والتعليم يقول الامتحان والأسئلة بتاعته؛ والله ما شفنا ده في حياتنا؛ ومفيش أوضح من كدة”.

وأكد أن قرارات الوزير من أجل اطمئنان الأسر، وكذلك أبنائهم الطلاب، مطالبًا الطلاب بالاجتهاد والمذاكرة قبل أداء امتحانات الثانوية العامة المقبلة، لافتًا إلى أن الأسئلة موزعة ومحددة بامتحانات المواد.

 وتابع: “مكناش نعرف الكلام ده قبل كدة؛ والنهاردة الدكتور رضا حجازي بيشرح ده لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”. 

أحمد موسى الثانوية العامة وزير التربية والتعليم الامتحان اطمئنان الأسر تكافؤ الفرص الدكتور رضا حجازي

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تحرير القاهرة الخديوية

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