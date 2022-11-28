القبض على طرفي مشاجرة بسبب تحميل الركاب في منشأة القناطر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من السائقين بسبب خلافات علي أولوية التحميل مما أسفر عن إصابة 5 منهم في منطقة منشأة القناطر.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بموقف سيارات بمنشأة القناطر.
بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بسبب خلافات على تحميل الركاب، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من طرفي المشاجرة.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.