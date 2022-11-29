رابط الاستعلام عن كود الطالب 2022.. تفاصيل

ننشر لكم رابط الاستعلام عن كود الطالب 2022، حيث يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على كود الطالب أو الإيميل الإلكتروني الخاص بالحساب المدرسي الموحد ليتمكن من ملء استمارة الشهادة الإعدادية والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم عبر منصة خاصة منذ أمس الأحد وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ويتيح ملء استمارة الشهادة الإعدادية للطلاب دخول امتحانات منتصف العام التي ستبدأ في منتصف يناير المقبل، ولكن لكي يتمكن الطلاب من استيفائها لابد أن يكون معهم كود الطالب 2022.

ويستعرض “الدستور” رابط الاستعلام عنه من خلال التقرير التالي:

رابط الاستعلام عن كود الطالب 2022

رابط استعلام عن كود الطالب 2022.. يستطيع الطالب الحصول على كود الطالب بعد الدخول على الحساب المدرسي الموحد لإتمام ملء استمارة شهادة الإعدادية، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: https://office365.emis.gov.eg/

ثم اتباع الخطوات التالية:

أولًا: اختيار حساب طالب

ثانيًا: كتابة الرقم القومي للطالب وكود الطالب

ثالثاً: اختيار أنا لست روبوت

رابعًا: الضغط على التحقق من البيانات

خامساً: تظهر بيانات الطالب ومعها الحساب المدرسي الموحد

سادساً: اضغط على إعادة تعيين كلمة المرور، وبعد اكتمال تلك الخطوات، بذلك يحصل الطالب على كود الطالب أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به ويستطيع العودة إلى الصفحة الخاصة بملء استمارة الشهادة الإعدادية من خلال هذا الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

استمارة 3 إعدادي

يستطيع طلاب 3 إعدادي ملء استمارة الامتحانات بعد الحصول على كود الطالب من خلال هذا الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/ ، ومتابعة إجراءات تسجيل الدخول حتى ظهور استمارة 3 إعدادي، وتحميل صورة شخصية لطالب، ثم طبع استمارة الإعدادية بالألوان ثم تقديمها للمدرسة.

وبعد إتمام عملية التسجيل في استمارة 3 إعدادي يجب على الطالب التوجه إلى شؤون الطلاب ومعه بعض الأوراق وهي 3 صور شخصية، صورتين من إيصال سداد المصروفات الدراسية، صورتين من شهادة ميلاد الطالب، طابع فئة عشرة جنيهات، يتم تقديم الاستمارة الإلكترونية بعد طباعتها بالألوان.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت موعد امتحانات الشهادة الاعدادية لتكون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في 14 يناير 2023 المقبل، وتنتهي في 11 فبراير 2023، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في بداية العام الجاري.