بالخطوات والصور.. كيفية تفعيل الحساب المدرسي الموحد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن كيفية تفعيل الحساب المدرسي الموحد، وذلك لعمل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

كيفية تفعيل الحساب المدرسي الموحد

تنشر الدستور خلال السطور المقبلة الخطوات كاملة لتفعيل الحساب المدرسي الموحد بالصور

أولا: قم بتجهيز الرقم القومي ( موجود في شهادة الميلاد) وأيضا كود الطالب (موجود في إيصال سداد الرسوم المدرسية او ممكن تطلبه من المدرسة)



ثانيا : قم بتجهيز رقم تليفون يمكن التواصل لك من خلاله أو بريد الكتروني يكون متاح طوال الوقت لاستلام الرسائل عليه.

ثالثا : قم بفتح جوجل كروم عبر الرابط "هنا"

أو اكتب في البحث الحساب المدرسي الموحد

رابعا: نضغط علي حساب الطالب

خامسا: نكتب الرقم القومي وكود الطالب ونضغط علي المربع بجانب كلمة ( انا لست روبوت ) بعدها نضغط على التحقق من صحة البيانات.

سادسا : سوف يظهر لك صفحة فيها اسم الطالب والمدرسة يتم فيها كتابة رقم التليفون والبريد الالكتروني البديل واكتبة مرة ثانية للتأكد

ونضغط علي المربع بجانب كلمة (انا لست روبوت ) ثم اضغط علي انشاء الحساب وإرسال كود التأكيد.

سابعا: سوف تظهر صفحة يتم فيها كتابة الرقم المرسل علي البريد الالكتروني (افتح الايميل هتلاقي رساله من Eims_Team)

هكتب الرقم واضغط ارسال.

اخيرا : افتح صفحة بالبيانات فيها وفيها الايميل الطالب وكلمة السر يحفظهم وياخذ اسكرين لهم.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم إنه يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية عبر الرابط من هنا.

ويجب التنبيه على مسؤولي الحكومة الالكترونية بالمدارس الإعدادية مراجعة بيانات الطلاب من واقع شهادة الميلاد ومطابقة الاسم كما الموجود بها

وكذلك التنبيه على الطلبة تفعيل الإيميل الموحد من هنا.

والتأكد من جميع بيانات الطالب قبل الحفظ لعدم إمكانية التعديل بعد حفظ الاستمارة.