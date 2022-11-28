الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بتهمة التهريب.. بيلاروسي حائز لجائزة نوبل يواجه عقوبة السجن لـ12عامًا

أليس بيالياتسكي البيلاروسي
أليس بيالياتسكي البيلاروسي
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يواجه أليس بيلياتسكي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان في بيلاروسيا، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 12 عاما في قضية "تهريب" أموال، كما ذكرت منظمة "فياسنا" غير الحكومية.

وورد اسم بيلياتسكي المسجون منذ شهر يوليو 2021 في بيلاروسيا، في هذه القضية إلى جانب معاونين آخرين موقوفين وثالث في المنفى في الخارج وفقًا لفياسنا.

وقالت في بيان: "يواجهون عقوبة السجن تتراوح بين 7 و12 عاما".

ويتهم بيلياتسكي ومعاونوه بنقل كمية كبيرة من الأموال ضمن مجموعة منظمة، عبر حدود بيلاروسيا،وأنهم مولوا نشاطات جماعية تمس بشكل خطير بالنظام العام.

وبحسب فياسنا لم يحدد بعد موعد بدء المحاكمة.

قضية انتقام

ويُنظر إلى هذه القضية على أنها انتقام للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يتولى السلطة منذ 1994، وهو حليف لموسكو التي تقمع  أي شكل من أشكال النقد خاصة منذ حركة الاحتجاج الواسعة بعد الانتخابات في صيف 2020.

وفاز بيلياتسكي بجائزة نوبل للسلام هذا العام بفضل معركته لصالح حقوق الإنسان إلى جانب مركز "ميموريال" الروسي والمنظمة غير الحكومية "المركز الأوكراني للحريات المدنية".

وبحسب لجنة نوبل، فإن بيلياتسكي هو أحد المبادرين للحركة الديمقراطية التي ظهرت بمنتصف الثمانينيات في بيلاروسيا، و"كرّس حياته لتعزيز الديمقراطية والتنمية السلمية في وطنه".

وقالت اللجنة إنه رغم المصاعب الشخصية الهائلة، التي تعرض لها بيلياتسكي، إلا أنه لم يتنازل قيد أنملة واحدة من كفاحه من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في بيلاروسيا".

ونددت بيلاروسا بمنحه هذه الجائزة ووصفتها بأنه "قرار مسيّس".

أليس بيالياتسكي بيلاروسيا جائزة نوبل تهمة التهريب السجن 12 عاما منظمة فياسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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