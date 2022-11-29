معلومات عن أول مكتبة خضراء صديقة للبيئة بـ«واحة سيوة»

تعدَّ مكتبة مصر العامة بواحة سيوة أول مكتبة بيئية «المكتبة الخضراء»، والتي أُقيمت على النظام البيئي والتراثي وكل شيء بها مستوحى من البيئة، حيثُ تعدّ صرحًا تنويريًّا جديدًا لتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية لأبناء الواحة.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن أول مكتبة خضراء صديقة للبيئة بـ«واحة سيوة»:

هي مكتبة مصر العامة وتم افتتاحها بواحة سيوة لتكن أول مكتبة بيئية "المكتبة الخضراء".

أقيمت على النظام البيئى والتراثى بالواحة.

تضم قاعة مؤتمرات ومحاضرات وقاعة أطفال ومستلزمات ولعب أطفال، وقاعة تدريب للسيدات.

بها قاعات للمشغولات اليدوية والتراثية.

ومكتبة إطلاع تضم 10 آلاف كتاب فى 10 أقسام متنوعة.

أقيمت المكتبة على التراز البيئى والسياحى.

تعد نسخة مصغرة من الواحة.

كل شيء بها مستوحى من البيئة، سواء فى تصميم المكتبة أو تكوين الأجزاء الداخلية.

تعد أول مكتبة تقام بنظام البناء بالكرشيف، وهو مزيج من الملح الصخرى والطين، ودعم الأسقف بجذوع النخيل للحفاظ على الطابع السيوى القديم.

كما تعدّ صرحا تنويريا جديدا لتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية لأبناء الواحة.

مع الاستفادة الكاملة من المصادر والخدمات المتوفرة فى المكتبة والتى تساهم فى تنمية الثقافة ومهارات الاطفال و اكتشاف للمواهب وإظهارها ودعمهم وتشجيعهم.

شهدت الأول من افتتاحها، توافد عشرات المواطنين وخاصة الأطفال للاستزادة من مصادر المعرفة المتنوعة بها والاستمتاع بالهدوء والجو التراثى والبيئى المميز لها.

أول مكتبة بيئية «المكتبة الخضراء» بواحة سيوة

والجدير بالذكر أن مكتبة مصر العامة بواحة سيوة تعتبر أول مكتبة بيئية «المكتبة الخضراء»، افتتحها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في 24 نوفمبر الجاري بحضور السفير رضا الطيفي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر،و والدكتور أحمد بهي الدين نائبا عن وزير الثقافة، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ سيوة.

وتضم المكتبة المقامة على النظام البيئي والتراثي قاعة مؤتمرات ومحاضرات وقاعة أطفال ومستلزمات ولعب أطفال، وقاعة تدريب للسيدات، على المشغولات اليدوية والتراثية ومكتبة إطلاع تضم 10 آلاف كتاب في 10 أقسام متنوعة، وورش للخشب والجلود والرسم والحياكة والكروشيه وطرق تصنيع المنتجات البيئية.