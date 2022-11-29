الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

معلومات عن أول مكتبة خضراء صديقة للبيئة بـ«واحة سيوة»

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بسيوة
ads

تعدَّ مكتبة مصر العامة بواحة سيوة أول مكتبة بيئية «المكتبة الخضراء»، والتي أُقيمت على النظام البيئي والتراثي وكل شيء بها مستوحى من البيئة، حيثُ تعدّ صرحًا تنويريًّا جديدًا لتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية لأبناء الواحة.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن أول مكتبة خضراء صديقة للبيئة بـ«واحة سيوة»:

  • هي مكتبة مصر العامة وتم افتتاحها بواحة سيوة لتكن أول مكتبة بيئية "المكتبة الخضراء".
  • أقيمت على النظام البيئى والتراثى بالواحة.
  • تضم قاعة مؤتمرات ومحاضرات وقاعة أطفال ومستلزمات ولعب أطفال، وقاعة تدريب للسيدات.
  • بها قاعات للمشغولات اليدوية والتراثية.
  • ومكتبة إطلاع تضم 10 آلاف كتاب فى 10 أقسام متنوعة.
  • أقيمت المكتبة على التراز البيئى والسياحى.
  • تعد نسخة مصغرة من الواحة.
  • كل شيء بها مستوحى من البيئة، سواء فى تصميم المكتبة أو تكوين الأجزاء الداخلية.
  • تعد أول مكتبة تقام بنظام البناء بالكرشيف، وهو مزيج من الملح الصخرى والطين، ودعم الأسقف بجذوع النخيل للحفاظ على الطابع السيوى القديم.
  • كما تعدّ صرحا تنويريا جديدا لتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية لأبناء الواحة.
  • مع الاستفادة الكاملة من المصادر والخدمات المتوفرة فى المكتبة والتى تساهم فى تنمية الثقافة ومهارات الاطفال و اكتشاف للمواهب وإظهارها ودعمهم وتشجيعهم.
  • شهدت الأول من افتتاحها، توافد عشرات المواطنين وخاصة الأطفال  للاستزادة من مصادر المعرفة المتنوعة بها والاستمتاع بالهدوء والجو التراثى والبيئى المميز لها.

 

أول مكتبة بيئية «المكتبة الخضراء» بواحة سيوة

والجدير بالذكر أن مكتبة مصر العامة بواحة سيوة تعتبر أول مكتبة بيئية «المكتبة الخضراء»، افتتحها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في 24 نوفمبر الجاري بحضور السفير رضا الطيفي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر،و والدكتور أحمد بهي الدين نائبا عن وزير الثقافة، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ سيوة.

وتضم المكتبة المقامة على النظام البيئي والتراثي قاعة مؤتمرات ومحاضرات وقاعة أطفال ومستلزمات ولعب أطفال، وقاعة تدريب للسيدات، على المشغولات اليدوية والتراثية ومكتبة إطلاع تضم 10 آلاف كتاب في 10 أقسام متنوعة، وورش للخشب والجلود والرسم والحياكة والكروشيه وطرق تصنيع المنتجات البيئية.

مكتبة مصر العامة بواحة سيوة مكتبة مصر العامة مكتبة مصر العامة بواحة المكتبة الخضراء مكتبة بيئية أبرز المعلومات عن أول مكتبة خضراء صديقة للبيئة أبرز المعلومات عن أول مكتبة خضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

صندوق النقد العربى: السعودية حريصة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى باليمن

البيت الأبيض: ستواصل واشنطن إمداد تايوان بالأسلحة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

سوناك يدعو لاتخاذ موقف للتصدى لـ روسيا والصين

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

منتدى الأعمال المصرى السنغافورى: مواجهة التحديات وفرص جديدة للاستثمار

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟