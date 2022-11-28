الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يبحث تنفيذ هوية بصرية جديدة للمحافظة

محافظ قنا
محافظ قنا
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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة مقترح خلق هوية بصرية للمحافظة شعار جديد لمحافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور محمد سعيد عبد الله عميد كلية التربية النوعية ومصمم المقترح، والنائب مصطفي محمود، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائبة حنان عبد المنعم عوض أعضاء مجلس النواب والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، والمقدم أسامة كمال عضو هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد حامد سعد حامد نائب المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.


ناقش محافظ قنا والقيادات الشعبية والتنفيذية مقترح الهوية المقدم، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من مشروع الهوية البصرية سيتم طرحه للمشاركة المجتمعية، باعتبار المشروع حقا أصيلا لكل مواطن في محافظة قنا، وبعد الانتهاء من جلسات المشاركة سيتم تعميم الهوية البصرية على كافة الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والسياحية للمحافظة. 


وأضاف الداودي أن مشروع الهوية البصرية لمحافظة قنا يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد هوية بصرية للمحافظات المصرية، طبقًا لما تمتلكه كل محافظة من مقومات سياحية ومعالم تراثية، حيث تراعي تصميمات الهوية البصرية الأبعاد والظروف المحيطة بالبيئة.


وتابع أن الهوية البصرية تعد مشروعا قوميا حضاريا لخلق هوية وعلامة مميزة للمحافظة نهدف من خلالها إلى تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والأطفال وتسليط الضوء على القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية لمحافظة قنا، التي تمتلك تراث عريق منذ العصر الفرعوني مما يساعد على الارتقاء بثقافة المجتمع بشكل عام.

اجتماعا موسعا لمناقشة اجتماعا موسعا أعضاء مجلس النواب اشرف الداودي الهوية البصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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