الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل وإصابة توأمه بعد سقوطهما من شرفة منزل فى 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف
ads

لقي طفل مصرعه وأصيب توأمه بنزيف في المخ والبطن، إثر سقوطهما من شرفة الشقة في غياب والديهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم محمد داود رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى أكتوبر العام، بوصول طفل عمره سنة ونصف السنة، مصابا بنزيف في المخ واشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالبطن ونزيف رئوي وسحجات بالوجه والجبهة، وزرقان بالعين، وتم وضعه برعاية الأطفال والحالة غير مستقرة.

أما شقيقه التوأم فيعاني من حالة اضطراب في درجة الوعي، وغيبوبة، ومصاب بالجبهة، ونزيف بالأنف ونزيف رئوي، وتم عمل اللازم، ولم يحدث استجابة وتوفى.

وبسؤال الأم، ربة منزل، 20 سنة، والأب، 23 سنة، والمقيمين بدائرة القسم قررا سقوط الطفلين من شرفة الشقة محل سكنهما حال تواجد الأولى بالسوق، وترك الطفلين بمفردهما وعدم تواجد الثاني.

وبإجراء التحريات بالعقار، تبين سقوط الطفلين من شرفة المسكن أثناء وقوفهما أعلى السرير الملاصق للشرفة محل سكن الأم، وأثناء تواجدها خارج المسكن، كما أيد شهود الواقعة ما جاء بالفحص، وحُرر محضر وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل توأمة شرفة الشقة أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

إلزام أحمد آدم بدفع مبلغ 300 ألف جنيه لاتهامه بالتهرب من الضرائب

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

البدء في عمل جسات بطريق العجميين طبهار جردو بالفيوم تمهيداً لتوصيل الغاز الطبيعي ثم رصفه

مجلس الأعمال المصرى الأوروبى: قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بُنى على أكاذيب

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر بعد ارتفاعه اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم