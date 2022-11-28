مصرع طفل وإصابة توأمه بعد سقوطهما من شرفة منزل فى 6 أكتوبر

لقي طفل مصرعه وأصيب توأمه بنزيف في المخ والبطن، إثر سقوطهما من شرفة الشقة في غياب والديهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم محمد داود رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى أكتوبر العام، بوصول طفل عمره سنة ونصف السنة، مصابا بنزيف في المخ واشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالبطن ونزيف رئوي وسحجات بالوجه والجبهة، وزرقان بالعين، وتم وضعه برعاية الأطفال والحالة غير مستقرة.

أما شقيقه التوأم فيعاني من حالة اضطراب في درجة الوعي، وغيبوبة، ومصاب بالجبهة، ونزيف بالأنف ونزيف رئوي، وتم عمل اللازم، ولم يحدث استجابة وتوفى.

وبسؤال الأم، ربة منزل، 20 سنة، والأب، 23 سنة، والمقيمين بدائرة القسم قررا سقوط الطفلين من شرفة الشقة محل سكنهما حال تواجد الأولى بالسوق، وترك الطفلين بمفردهما وعدم تواجد الثاني.

وبإجراء التحريات بالعقار، تبين سقوط الطفلين من شرفة المسكن أثناء وقوفهما أعلى السرير الملاصق للشرفة محل سكن الأم، وأثناء تواجدها خارج المسكن، كما أيد شهود الواقعة ما جاء بالفحص، وحُرر محضر وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.