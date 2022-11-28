الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادي: روسيا تقوم بالشيء الصحيح للدفاع عن أرضها وأمنها القومي (فيديو)

روسيا
روسيا
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قال الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي، إن إعلان القيادة الروسية منذ بداية العملية العسكرية على أوكرانيا أن هناك أهداف لهذه العملية ولن تتراجع روسيا عنها، جعل أوكرانيا منزوعة السلاح ولكن ما يحدث الآن هو عكس ذلك تماما.

الدعم العسكري الغربي الهائل لأوكرانيا

وتابع صبري، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بالرغم من الدعم العسكري الغربي الهائل لأوكرانيا والذي يدفع ثمنه المواطنون في أوروبا وانعكاس هذا الوضع على  أوضاعهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إلا أنه لا أمل فيما يحدث من تغير المعادلة في الساحة الأوكرانية لأنه من المستحيل أن تنهزم روسيا  تحت أي شكل لا على المستوى الأوكراني ولا حلف الناتو، وما تقوم به روسيا الشيء الصحيح للدفاع عن أرضها وأمنها القومي.

إمكانيات روسيا المقارنة مع أوكرانيا وحلف الناتو

وأضاف أن روسيا لديها إمكانيات كبيرة وهائلة بالمقارنة مع أوكرانيا وحتى مع دول حلف الناتو خصوصا في هذه المنطقة، خاصة أنها تدافع عن أمنها القومي وشعبها وهي لا تعتدي على أحد بالعكس فهي حذرت ونوهت أكثر من مرة قبل العملية العسكرية وطالبت الناتو والأمم المتحدة بأن يكون هناك ضمانات أمنية ولكن غير جدي.

أزمة توزيع الغذاء عالميا

كما تحدث عن أزمة ضخمة في توزيع الغذاء عالميا، وفي الأمن الغذائي العالمي لسكان الأرض بشكل عام وجاءت تلك الأزمة بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، وجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتغير المناخي.

وتابع أن هناك 2.3 مليار نسمة حول العالم يعانون من تأمين الغذاء، و828 مليون نسمة تحت وطأة الجوع الحقيقي، فضلا عن أن هناك سوء في توزيع الثروات في العالم، وأن النظام العالمي الجديد لا يراعى الدول الفقيرة، كما أن تضخيم دور الحرب الروسية الأوكرانية في أزمة الأمن الغذائي استغلال سياسي ضد روسيا.

واختتم أن أوكرانيا في ذلك الصدد أعلنت إطلاق خطة لتصدير حبوب بقيمة 150 مليون دولار إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

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