الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| عوشة السويدي في الأعلى بحثًا بجوجل.. وسعر الذهب يتصدر تويتر

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند
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تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وتصدرت محركات البحث، وترصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

«فتاة العرب».. من هي عوشة السويدي التي يحتفي بها «جوجل»؟

احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الاثنين، بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي والملقبة بفتاة العرب، والتي تعتبر واحدة من أشهر الشعراء النبطيين في القرن العشرين، عن طريق وضع صورتها على الصفحة الرئيسية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رد قوى من كيروش بعد تصريحات كلينسمان العنصرية ضد إيران

تصدر كارلوس كيروش التريند، وكان بعث البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، برسالة نارية ليورجن كلينسمان عقب تصريحات الأخير الهجومية التي اتسمت بالعنصرية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها لمستويات تاريخية بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد الطلب على الذهب تزامنًا مع تزايد الاحتجاجات في الصين على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، وتصدرت أسعار الذهب تريند تويتر لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين

تصدر سعر الدولار تريتد تويتر، حيث حافظت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملاتها اليوم الإثنين على استقرارها في البنوك المصرية، وشهد سعر صرف الدولار تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 للجولة الثالثة والقنوات الناقلة

يخوض منتخب السعودية في آخر مواجهاته بدور المجموعات في منافسات المجموعة الثالثة أمام المكسيك، ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر وستستمر إلى 18 ديسمبر المقبل، ويكثر التساؤل حول موعد مباراة السعودية والمكسيك لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

الفنية والاجتماعية فتاة العرب عوشة السويدي كيروش كارلوس كيروش أسعار الذهب أسعار صرف الدولار السعودية المكسيك

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