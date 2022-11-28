«فتاة العرب».. من هي عوشة السويدي التي يحتفي بها «جوجل»؟

احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الاثنين، بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي والملقبة بفتاة العرب، والتي تعتبر واحدة من أشهر الشعراء النبطيين في القرن العشرين، عن طريق وضع صورتها على الصفحة الرئيسية للبحث.

ولدت عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويدي، عام 1920 في أبو ظبي سنة، وعاشت في العين الإماراتية، وانتقلت إلي قطر في عمر الـ 15، ثم عادت للـ"العين" مرة أخرى وبعد ذلك انتقلت للمعيشة في دبي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

- بدأت كتابة الشعر في الـ 12 من عمرها

بدأت عوشة كتابة الشعر في عمر الـ 12 ونظمت 100 قصيدة موزونة خلال شهر تقريبًا، إذ تأثرت بالبيت الذي تربت فيه وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها.

وتأثرت في كتاباتها بالماجدي بن ظاهر والمتنبي، ونشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات و دواوين مسموعة جمعها في ديوان "فتاة العرب" عام 1990.

ونشرت الشاعرة عوشة السويدي الكثير من القصائد في صحف كثيرة ومحلات كثيرة ومتنوعة ودواوين مشهورة ومسموعة جمعها الشاعر حمد بن خليفة في ديوان فتاة العرب سنة 1990، وصدر منه طبعة حديثة في العام 2000.

- اعتزلت الشعر في أواخر التسعينيات وتخصصت في مدح الرسول

وألفت العديد من القصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وجالست كبار الشخصيات مثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

اعتزلت “عوشة” الشعر في أواخر التسعينيات وأصبحت متخصصة في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم، وانتقلت إلى رحمة الله في يوليو 2018 في مدينة دبي عن عمر يناهز 98 عامًا.

وحصلت عوشة السويدي على جائزة أبوظبي في دورتها الخامسة عام 2009 تقديراً لجهودها ومشوارها، كما تم تكريمها بعمل مكتبة في مدرسة الإمارات الدولية ، وقسم من متحف المرأة في دبي باسمها.