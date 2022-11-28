وزير القوى العاملة: حقوق العمالة المصرية بالسعودية مصانة

التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، صباح اليوم الإثنين، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وسلطان السبيعي القنصل العام، وفصيل العتيبي الملحق العمالي بالسفارة، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير أسامة بن أحمد نقلي، وأعرب عن عمق العلاقات المصرية السعودية، مؤكداً أن تلك العلاقات ستظل منبعاً للنهوض بالوطن العربي على كافة المستويات، ومشيداً بدور المملكة في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة على أراضيها، مثمنا مواقف السعودية المساندة للدولة المصرية في مختلف العصور.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في إجراءات تنظيم ضوابط لعملية إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة، وأنه جرى تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.

من جانبه قدم السفير السعودي التهنئة للوزير على توليه حقيبة الوزارة، متمنيا له دوام التوفيق في مسيرته لخدمة قضايا العمل، مؤكداً متانة العلاقات المصرية- السعودية، ومشيدا بالزيارات المتبادلة بين الجانبين التي نقلت العلاقات لمرحلة استراتيجية على أعلى مستوى، وثمن دور مصر الرائد مع السعودية سواء بالتعاون الاقتصادي أو إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، مشيراً إلى أن هناك علاقة وطيدة تجمع الشعبين، والدليل على ذلك أن أكبر جالية في السعودية من المصريين.

وأشار نقلي إلى حسن التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة الموارد البشرية لخدمة العنصر البشري لتحقيق طموحات الشعبين، وكذلك التعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالمملكة لإدارة ملف تنقل الأيدي العاملة وعملية توثيق العقود، مشدداً على الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية الرسمية بالمملكة ومواجهة جميع المشاكل التي يواجهونها، مقدما الشكر للدولة المصرية على إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة، وموضحا أن هناك أولوية لاستقدام العمالة المصرية.

حضر اللقاء من جانب الوزارة: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومهيب أبوزيد مسئول التشغيل بالخارج بالوزارة.