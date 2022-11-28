إدارة الإسماعيلى تحذر مدبولى وعرض الجزائرى بن خماسة للبيع

حذر مسئولو النادى الإسماعيلي، أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، من المماطلة فى تجديد تعاقده مع النادي ، بعدما عملت إدارة الدراويش أن هناك رغبة لدى اللاعب فى الرحيل لأي فريق أخر.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، أعلن عن وجود صعوبات في التجديد للاعب أحمد مدبولي لمدة ثلاث مواسم، بالرغم من وضعه ضمن الفئة الأولى التي تحصل على 5 ملايين جنيه فى الموسم ، بسبب تعرضه لإغراءات من أندية منافسة للانضمام إليها فى الميركاتو الشتوي المقبل أو نهاية الموسم الكروي.

ويخشى المسئولون بالإسماعيلي أن يسلك أحمد مدبولي نهج زميله السابق شكري نجيب عندما انتقل لفاركو الموسم الماضي، بعد أن رفض الاستمرار بالنادي رغم المحاولات التي بذلت معه لاقناعه بالابتعاد عن فكرة الرحيل للاحتياج لجهوده مستقبلًا مع إمكانية تعويضه ماديًا بالشكل المناسب للجهد المبذول داخل المستطيل الأخضر في التدريبات واللقاءات الرسمية بالمسابقات المحلية ولكنه رفض وفضل الانتقال لناديه الحالي.

فى الوقت نفسه ينتظر مسئولو الإسماعيلي وصول عرض جاد لبيع الجزائري محمد بن خماسة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في يناير المقبل، لتحقيق الاستفادة المالية المرجوة من ورائه بدلًا من الرحيل بالمجان.

وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، اتفقوا فيما بينهم ضرورة بيع محمد بن خماسة بعد فشل تجربة إحترافه منذ التعاقد معه الشتاء الماضي، قادمًا من مالاجا الإسباني ظل خلالها أسير إصابته المتكررة التي أبعدته ولازالت عن الملاعب لفترات طويلة.

تجدر الإشارة إلي أن أعضاء الجمعية العمومية بلنادى الإسماعيلي غير راضيين عن الصفقات التي تعاقد معها المسئولون بالنادي منذ فوزهم في الانتخابات نهاية أكتوبر الماضي، و لم يظهر لاعب أجنبي بمستوى جيد يؤهله للعب أساسيًا في صفوف الدراويش.